شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما بكبر بحلى .. جيم كارى يحتفل بعيد ميلاده الستين بطريقة طريفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمى جيم كارى على الاحتفال بعيد ميلاده الستين على طريقته الخاصة، ونشر فيديو عبر حسابه على تويتر يتظاهر فيه بانه رجل عجوز بلا أسنان ويقوم بحركات مضحكة.

مازح جيم كارى جمهوره ومتابعيه بصوت كرتوني عجوز، قائلا":"أنا في الستين من عمري ولكنى مازلت مثيرا!"

وعلق جيم كارى على الفيديو الذى نشره عبر حسابة على تويتر، قائلا:" إنه عيد ميلادى.. كلما كبرت كلما ازددت جمالا .. أحبكم جميعا".



جيم كارى

ظهر جيم كاري لأول مرة كممثل كوميدي عندما كان عمره 15 عامًا فقط، ومع ذلك، في ذلك الوقت، لم يكن قادرًا على كسب لقمة العيش من ذلك، ولأن كاري وعائلته كانوا يعيشون في شاحنة في ذلك الوقت، من أجل إعالتهم ماليًا، في اليوم الذي بلغ فيه سن السادسة عشرة، بدأ العمل كحارس في مصنع.



جيم كارى



جيم

جيم كارى واحد من أهم و أشهر نجوم الكوميديا فى العالم ، حيث استطاع بفضل موهبته الساحرة أن يتحول لأحدى أهم نجوم شباك التذاكر بالرغم من أن السنوات الاولى فى حياتها كانت صعبة للغاية إلا أنه تحدى الظروف واستطاع أن يكون واحد من أهم و أبرز نجوم هوليوود.

استطاع جيم كارى خلال مسيرته الفنية أن يقدم عدد هائل من العمال الناجحة، ومن أبرزها: " The Mask " و "The Cable Guy" و "Liar Liar"و"Simon Birch"و "How the Grinch Stole Christmas، وغيرها .

وينتظر كارى عرض الجزء الثانى من فيلم Sonic the Hedgehog، الذى يصل دور العرض في 8 أبريل من العام المقبل 2022.

وحصل الجزء الأول من فيلم Sonic the Hedgehog على تقييم %64 على موقع التقييمات " Rotten Tomatoes "، الفيلم من بطولة جيم كاري، بن شوارتز، جيمس مارسدن، نيل ماكدونو، آدم بالي، تيكا سومبتر، ليان لاب، ديبس هوارد، الفينا لوك، ومن تأليف فان روبيتشاو، وإيفان سوسر، وإخراج جيف فاولر.

ودار الجزء الأول من فيلمSonic the Hedgehog حول مساعدة شرطى فى بلدة جرين هيلز الريفية "سونيك" على الهروب من الحكومة التى تتطلع للقبض عليه.