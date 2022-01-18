شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يطرح كليب "بحبك" لـ ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب عمر كمال عن طرح كليب جديد بعنوان "بحبك"، وهي الأغنية التي أهداها الفنان أحمد العوضي لزوجته ياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها، حيث اختارها العوضي بالتعاون مع عمر كمال، وكشف كمال عن بوستر الأغنية من خلال إنستجرام الخاص به والذي يحمل صورته مع الثنائي وعلق عليها بـ " النهاردة كليب أغنية " بحبك " الساعة ٦ ع اليوتيوب".



عمر كمال

كليب اغنية بحبك

وأهدى الفنان أحمد العوضي زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز أغنية بمناسبة عيد ميلادها، خلال الاحتفال بعيد ميلادها أول أمس الأحد غناها المطرب عمر كمال،الذى أشار أن الأغنية تم تأليفها خصيصًا لياسمين معلقًا عليها بـ"أنا وأحمد العوضى قررنا نعمل أغنية لياسمين عبد العزيز ونفاجأها بيها.. وأحمد أختار كلام الأغنية بنفسه.. أغنية بحبك".

وتقول كلمات الأغنية " بحبك كلمة توصف ايه في إحساسي.. يا أغلي الناس يا ست الكل تاج راسي.. ده أنا لو عنك اتكلم سنين وسنين يعدي العمر وأنا بوصف إحساسي.. أنا لو عليا أجبلك من القمر حتة.. لو عليا أخد من عمري واديلك.. واجلبلك قلبي ده هدية"

كما نشر عمر كمال عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام فيديو من حفل عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز، وظهر فى الفيديو برفقة الفنان أحمد العوضى وزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز ، حيث شارك الأخيرة فى غناء أغنية Happy Birthday، وعلق عمر كمال على الفيديو قائلاً : ربنا يسعدكم يا حبايب قلبى .