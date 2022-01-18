شكرا لقرائتكم خبر عن هشام جمال فى ذكرى ميلاد دلال عبد العزيز: والله بفتكرك كل يوم وإحنا بنصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيى الفنان هشام جمال ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، حيث نشر صورة تجمعها من خلال الإنستجرام الخاص به وعلق عليها بـ"والله والله بفتكرك تقريبا كل يوم وإحنا بنصور وبدعيلك، مش ناسى طيبتك وحنيتك واهتمامك بيا لما تعبت واللى كنتى بتعمليه الله يرحمك".



هشام جمال ودلال عبد العزيز



هشام جمال

وأضاف هشام "وأنا متأكد إنك فى أحسن مكان يا ست الكل ياللى كل مبيعدى وقت بنكتشف ونعرف حاجات خير كنتى عاملاها من غير محد يعرف مع ناس تعرفيها وناس عمرك مشفتيها بحبك ووحشتينى أوى يا أم يوسف".

وكان قد حرص الفنان هشام جمال، على توجيه رسالة للنجمة دنيا سمير غانم، تزامنًا مع العام الجديد وعيد ميلادها، حيث نشر عددا كبيرا من الصور التى جمعتهما داخل الأعمال الفنية التى شاركها فيها، وصور أخرى من بعض المناسبات، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وكتب قائلاً: "كان المفروض صور كتير تكون موجودة في البوست ده زي كل سنة، بس للأسف تقريبا كل حاجة تأجلت بسبب السنة الأصعب عليكي وإن شاء الله السنة الجديدة هتكون أحسن بكثير، ربنا يصبرك يا دنيا ويرحم أكتر أب وأم جمال ومحترمين شفتهم، اللى جابوا لينا أكتر واحدة موهوبة فى الدنيا".