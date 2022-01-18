شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يحيى ذكرى ميلاد دلال عبد العزيز: عمرى ما شفت منك غير كل حب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان حسن الرداد على الاحتفال بذكرى ميلاد الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، حيث نشر صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام وأثنى على مواقفها معه، قائلا "حظى الحلو إن ربنا رزقنى بأم تانية، عمرى ما شفت منك غير كل حب".



حساب حسن الرداد على انستجرام

وتابع حسن الرداد "دائما ابتسامتك على وشك اللى زى القمر، أشهد بالخير اللى كنتى بتعلميه ومساعدتك ووقوفك جنب ناس كتير قوى ما شاء الله طول الوقت، وقلبك الطيب اللى كان بيحب كل الناس عشان كدة كل الناس كانت بتعتبرك واحدة من عيلتهم والكل زعل عليكى، كل سنة وإنتى_طيبة يا روح قلبى، وإن شاء الله فى الجنة".



حسن الرداد ودلال عبد العزيز

وكانت قد شاركت الفنانة إيمي سمير غانم، محبيها ومتابعيها صورة من ذكريات تجمعها بوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، والتي حلت ذكرى ميلادها أمس الاثنين، فهى من مواليد 17 يناير 1960.

وظهرت إيمى في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، هي ووالدتها النجمة الراحلة دلال عبد العزيز وأختها دنيا سمير غانم، وعلقت على الصورة:" كل سنة وإنتى طيبة يا مامى يا أحلى ذكري في حياتي، يارب في الجنة ونعيمها وأشوفك هناك إنتى وبابى حبيبى يارب، ربي أرحمهما كما ربياني صغيرًا".