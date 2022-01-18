شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله وكيل مدرسة فى مسلسل "دايمًا عامر" مع مصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الفنان الكبير صلاح عبد الله فى دور وكيل مدرسة، يدعى "لطفى" خلال أحداث مسلسل "دايمًا عامر"، للنجم مصطفى شعبان، ويعد هذا العمل بمثابة تعاون جديد بين صلاح عبد الله وشعبان بعدما قدما معًا مسلسل "أبو البنات" عام 2016.

والمسلسل من المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، ويكون ضحية بطل العمل مصطفى شعبان وتتوالى الاحداث بينهما فى إطار كوميدى.

ويناقش مصطفى شعبان مشاكل التعليم في مصر خلال الفترة الأخيرة، حيث يجسد في أحداث العمل دور مستر "عامر" وهو مشرف اجتماعى في مدرسة، فيما تقدم "لبلبة" دور ميس زهرة مديرة المدرسة، أما المدرسون فيجسد أدوارهم عمرو عبد الجليل "مستر أبو الوفا"، ميرنا نور الدين "ميس فدوى"، سينتيا خليفة "ميس ماهيتاب"، كريم عفيفى "مستر نوفل"، سما إبراهيم "ميس همت"، أحمد الشامى "مستر شريف".

مسلسل "دايمًا عامر" يكتبه ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، ويسجل العمل عودة ثنائية مصطفى شعبان ومجدى والهوارى بعدما حققا نجاحًا سويًا في الدراما خلال مسلسلي "الزوجة الرابعة" عام 2012، و"مزاج الخير" عام 2013.