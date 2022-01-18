بيومي فؤاد يكشف موعد طرح فيلم "مهمة مش مهمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان بيومي فؤاد عن موعد طرح أحدث أفلامه "مهمة مش مهمة".

ونشر فؤاد بوستر الفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "فيلم مهمة مش مهمة 3 فبراير بجميع دور العرض السينمائي بالوطن العربي".

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويتناول الفيلم قصة شاب سعودي يدعى "عيضة"، ولد في أبها، ورغم تقدمه بالعمر إلا أنه صاحب شخصية طفولية وطائش أحيانا لكنه ذكي، والدته مصرية ووالده سعودي، وليس لديه إخوة، له حلم يسعى لتحقيقه.

فيلم "مهمة مش مهمة" بطولة بيومي فؤاد، هالة فاخر، كارولين عزمي، أحمد فتحي، هيا فياض، ومن إخراج أيمن العلي.