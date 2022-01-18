لمن صوّت محمد صلاح في جائزة الأفضل بالعالم؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ”فيفا”، عن هوية اللاعبين الذين صوت لهم النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، في سباق المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم 2021 “the best”.

ومنح محمد صلاح صوته للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021 كالتالي:

المركز الأول: الإيطالي جورجينيو لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي.

المركز الثاني: الأرجنتني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

المركز الثالث: البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.

وأقام الـ”فيفا” مساء يوم الاثنين، حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2021، في مقره بمدينة زيورخ السويسرية.

وفاز روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في العالم، وجاء بعده ليونيل ميسي، ومن ثم محمد صلاح في المركز الثالث.

وحصل محمد صلاح على حق التصويت على جائزة أفضل لاعب في المعالم، بصفته قائدا لمنتخب مصر.

ويحصل اللاعب صاحب المركز الأول على 5 نقاط من كل تصويت، مقابل 3 نقاط لصاحب المركز الثاني، ونقطة واحدة لصالح المركز الثالث.