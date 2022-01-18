لطيفة تدعو للشعب الإماراتي بعد حادث انفجار وقع في أبو ظبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
دعت المطربة التونسية لطيفة للشعب الإماراتي بعد الانفجار الذي وقع في أبو ظبي، أمس الاثنين.
ونشرت لطيفة صورة لعلم دولة الإمارات، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ربي يحمي دولة الإمارات ويحفظها قيادة وشعبًا".
وأحيت المطربة التونسية لطيفة حفلا غنائيا في دبي، 4 يناير الجاري.
يذكر أن لطيفة انتهت من تصوير أحدث أعمالها، وهي قصيدة "حلم" آخر أعمال الشاعر الراحل حسين السيد، ومن ألحان الموسيقار طلال، وأخرجها بطريقة الفيديو كليب المخرج وليد ناصيف، ويتم طرحها قريبا، حيث تجرى عمليات المونتاج والتلوين في دبي.
وأكدت شرطة أبوظبي أمس الاثنين اندلاع حريق ما أدى إلى انفجار في ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، كما أعلنت وقوع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.