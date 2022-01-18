لطيفة تدعو للشعب الإماراتي بعد حادث انفجار وقع في أبو ظبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعت المطربة التونسية لطيفة للشعب الإماراتي بعد الانفجار الذي وقع في أبو ظبي، أمس الاثنين.

ونشرت لطيفة صورة لعلم دولة الإمارات، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ربي يحمي دولة الإمارات ويحفظها قيادة وشعبًا".

وأحيت المطربة التونسية لطيفة حفلا غنائيا في دبي، 4 يناير الجاري.

يذكر أن لطيفة انتهت من تصوير أحدث أعمالها، وهي قصيدة "حلم" آخر أعمال الشاعر ‏الراحل حسين السيد، ومن ألحان الموسيقار طلال، وأخرجها بطريقة الفيديو كليب المخرج وليد ‏ناصيف، ويتم طرحها قريبا، حيث تجرى عمليات المونتاج والتلوين في دبي.‏

وأكدت شرطة أبوظبي أمس الاثنين اندلاع حريق ما أدى إلى انفجار في ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، كما أعلنت وقوع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.