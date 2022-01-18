محمد سليمان عبدالمالك: "الجسر" عمل أصلي لم نقتبسه من مصادر غربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الكاتب محمد سليمان عبدالمالك إن المخرج بيتر ميمي هو صاحب قصة مسلسل "الجسر"، الذي تبدأ منصة شاهد VIP عرض أولى حلقاته في منتصف ليل 18 يناير، لافتا إلى أن بيتر يحب أن يجرب في مناطق جديدة، ويكسر الإطارات التقليدية، كما أنه في تطور مستمر على مستوى الأدوات والحرفة.

ويرى عبدالمالك بحسب بيان صادر عن مجموعة MBC، أن الجسر تجربة مغايرة لكل ما يقدم على مستوى مصر والعالم العربي، مشيراً إلى أنه من الشغوفين في تقديم أعمال درامية تدور أحداثها ما بعد نهاية العالم، وهذا النوع منحصر في الغرب حتى الآن، لذا تحمس جداً لخوض التجربة.

ويلفت إلى "أن الخيال العلمي أو خيال ما بعد نهاية العالم موجود في مخيلتنا الإبداعية لكنه لم يترجم بصرياً في تجربة ترضينا، لذا حينما طرح ميمي عليّ الفكرة تحمست جداً".

ويتوقف عبدالمالك عند حبكة العمل الذي ينتمي إلى الخيال العلمي في مرحلة المستقبل، فيقول: "نتيحة ما يتعرض له العالم من أفعال البشر والظروف القاسية يقترب من النهاية". ويضيف: "في ظل هذا الواقع نتعرف على رحلة البطل نوح الذي يسعى للوصول إلى الجسر، إذ يقال إن هذا المكان هو بر الأمان من الحروب والصراعات التي دمرت العالم، لكنه يصطدم بدليلة التي تحاول منعه من الوصول، وينشأ الصراع بينهما".

وعن الأسماء المختارة للشخصيات مثل نوح وآدم ودليلة وغيرها، يقول "اخترنا أن تكون للأسماء دلالات مرتبطة بالتراث الأدبي والديني والأسطوري، كي لا يدعي أحد أن العمل مقتبس بل هو أصلي لصناعه، وكل تفاصيل الشخصيات تحمل الصبغة المصرية والشرقية من دون اقتباسات من مصادر غربية".

"الجسر" دراما تشويقية تقع في 6 حلقات، كتبها محمد سليمان عبدالمالك، عن قصة وإخراج بيتر ميمي. رحلة إلى المجهول يقطعها عمرو سعد بعد نهاية العالم، وتتصدى له فيها نيللي كريم ضمن أحداث "الجسر" على شاهد VIP.