تعرف على سيد سليمان جد والدة ياسمين صبري الذي قال والدها إنها ورثت التمثيل عنه

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يناير 2022 03:54 صباحاً - أثار أشرف صبري ، والد الفنانة المصرية ياسمين صبري، موجة كبيرة من الجدل بعد رده القاسي عليها من خلال البوست الذي كتبه على احد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

المنشور الذي عاد وتراجع عنه، والد ياسمين صبرين بعد برهةٍ من الزمن وحذفه، كان محور حديث مواقع رواد التواصل الاجتماعي الذين رأوا في الخلاف مادةً دسمة لتناولها والحديث عنها، ولكن هناك من انتبه إلى قيام والد ياسمين بذكر اسم جد والدة ياسمينحيث قال: ”إنت عايشة دور تمثيل ورثاه من جد مامتك سيد سليمان“.

من هو سيد سليمان جد والدة ياسمين صبري؟

سيد سليمان كان ممثلا في السينما الصامتة، كما شارك بعددٍ من الفرق المسرحية من بينها فرقة نجيب الريحاني، وقدم فن المونولوج.

سيد سليمان هو فنان مصري من النوبة، ولد في عام 1901، وتوفي قبل أكثر من 40 عاما وتحديدا عام 1981، كما اتضح أن المونولوج الخاص به كان سببا رئيسيا في ظهور ما يسمى الرقابة على المصنفات الفنية؛ إذ أشار إلى ذلك في مقال كتبه عام 1952 عنوانه ”المونولوج الذي خلق الرقابة“، وأشار فيه إلى أنه وفي عام 1927 كان يقدم ”مونولوج“ يحمل اسم ”الشيخ العايق“ ويتحدث من خلاله عن ظاهرة المعاكسة، إلا أن كلمات المونولوج تسببت في غضب رجال الأزهر حينها.

وهو ما جعل وزارة الداخلية المصرية حينها تتدخل وترسل له بلاغا، طالبته فيه بعد تقديم المونولوج إلا بعد عرض كلماته على الرقابة.

وعلى الرغم من أن ياسمين لم تذكر ولو لمرةٍ واحدة اسم جد والدتها في أي لقاء، إلا أنها ووفقا لبعض التقارير الإخبارية، فإنَّ ياسمين كانت العام الماضي قد تحدثت عن رحيل جدتها (أم والدتها) التي اعتبرتها ا أمها الثانية، وذكرت أن اسمها هو ”كريمة السيد سليمان“، ما يؤكد على رواية والدها الموجودة في المنشور بأن سيد سليمان تربطه صلة قرابة بياسمين وأنها ورثت التمثيل عنه.اترك تعليقاً