حالات إغماء وهزة ارضية.. مروة راتب تثير السخرية بتعليقها على زيارتها لسلطنة عمان!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يناير 2022 03:54 صباحاً - أثارت الفنانة السورية المقيمة في الإمارات، مروة راتب، موجة جديدة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغزلها بنفسها بطريقة مفرطة، واصفة نفسها في تعليق جديد بأنها أجمل نساء الكون وأشدهن فتنة.

ووثقت راتب مقطع فيديو قالت فيه إنها تتواجد في سلطنة عُمان، محذرة من يراها من تعرضه للإغماء، فقالت: ”إذا شفتوا حالات إغماء كثيرة في سلطنة عُمان لا تنصدمون لانه شيء طبيعي لما تشوفون اجمل نساء الكون واشدهن فتنه مروة راتب أمامكم أكيد بتصير حالات إغماء“.

وأضافت: ”مروة راتب أقوى براند عرفه تاريخ الميديا، فشيء طبيعي وين ما حلّت تسوّي هزّة الأرضية، ونقولكم مساؤكم عماني من أراضي السلطنة العمانية“.

وفي مقطع اخر، قالت مروة راتب: “لو شو ما اسوي الناس يحبوني كده يحبون هذا الاستفزاز او هذا الخليط اللي فيني يحبون شخصيتي مثل ما هي ما يقدرون كرهوني”.

وأحدث الفيديو ردود فعل واسعة بين الجمهور، مستغربين هذه الحالة التي تعيشها مروة راتب منذ أن غيّرت من شكل جسدها، فيما علق البعض أنها بحثت عن الشهرة بالطريقة التي أرادتها، إن كان بتكبير أردافها أو مغازلة نفسها.

وعلقت احداهن على المقطع كاتبة: “قسما مافيك. من. الحلى. شي. على. ايش. ياحسره. شكلك. اخذه. مقلب. بروحك ياست..”.