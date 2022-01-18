شكرا لقرائتكم خبر عن ساق أغلى من التانية تعرف على قصة التأمين على ساقى هيدى كلوم بـ 2 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيدى كلوم عارضة الأزياء والممثلة عن قيام عميل بالتأمين علي ساقية بمبلغ 2 مليون دولار، وذلك من خلال ظهورها في برنامج الين ديجينيريس شو، حيث قالت أن ساقيها واحدة أغلى من الثانية في التأمين وذلك لأنها تعرضت لجرح وهي صغيرة وتسبب الجرح في علامة في ساقها ولتخفيها قامت برش الكثير من مستحضرات التسمير مما جعل ساق أغلي من الأخرى في التأمين.

هيدى كلوم عضو لجنة تحكيم America's Got Talent و شهدت فعاليات الجزء لـ 16 من البرنامج على ابهار شاب مصرى لجنة تحكيم البرنامج الأمريكى الشهير America's Got Talent، أثناء إبراز موهبته فى الـBeatboxes، فور ظهوره على المسرح وممارسة هوايته والموهبة الذى يتمتع بها مدحت ممدوح اسم الشاب الذى خطف أنظار الجميع ونال إشادة أعضاء لجنة التحكيم بالكامل بمجرد انهاء فقرته، حيث أعلنوا جميعاً عن سعادتهم بما يقدمه.

مدحت ممدوح وفور وقوفه على المسرح وسؤاله من أين أنت أجاب أنه من مصر نال تصفيقا حادا من جانب الحضور ممن قاموا بتحيته بطريقة مميزة زادت سخونتها بمجرد بداية فقرته والكشف عن موهبته التي أثارت اعجاب الجميع من الحضور إلى لجنة التحكيم.