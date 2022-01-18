قُبلات ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي تُشعل الأجواء في حفل عيد ميلادها.. وهذه هي هديته المفاجئة لها | صور وفيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يناير 2022 02:52 صباحاً - شارك مطرب المهرجانات عمر كمال، في عيد ميلاد الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، ونشر مقاطع فيديو وصور من الإحتفال عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر في الفيديو الفنان أحمد العوضي، وهو يهدي ياسمين عبدالعزيز، باقة ورد كبيرة ويقوم بتقبيلها، وعلّق عمر كمال على الفيديو قائلًا: “ربنا يسعدكم يا حبيب قلبي”.

وقدم عمر كمال خلال باقة مميزة من أشهر أغاني أعياد الميلاد، ورفـض الفنان أحمد العوضي مشاركته في الغناء واكتفى بتقبيل زوجته ياسمين واحتضانها.

كما أهدى أحمد العوضي زوجته ياسمين عبد العزيز أغنية غناها المطرب عمر كمال، مشيرًا أنها صنعت لها خصيصًا معلقًا عليها بـ “أنا وأحمد العوضى قررنا نعمل أغنية لياسمين عبد العزيز ونفاجأها بيها.. وأحمد أختار كلام الأغنية بنفسه.. أغنية بحبك”. وتقول كلمات الأغنية ” بحبك كلمة توصف ايه في إحساسي.. يا أغلي الناس يا ست الكل تاج راسي.. ده أنا لو عنك اتكلم سنين وسنين يعدي العمر وأنا بوصف إحساسي.. أنا لو عليا أجبلك من القمر حتة.. لو عليا أخد من عمري واديلك.. واجلبلك قلبي ده هدية”.

وشارك الثنائي الإحتفال عدد من أصدقائهما المقربين داخل وخارج الوسط الفنّي، وهم الفنان أحمد رزق، والمنتج كريم السبكي، والفنان ومنتج محمد محمود عبد العزيز وزوجته، وكان عدد الحضور قليل نظرًا للإجراءات الاحترازية وإصابة عدد كبير من الفانين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.

كما احتفل أحمد العوضي، بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، برسالة وصور رومانسية متنوعة لهما قام بنشرها عبر صفحته الخاصة بموقع “انستجرام”، وعلّق أحمد العوضي، على الصور قائلًا: “عيد ميلاد سعيد يا حبي”، وردت عليه برسالة شكر في تعليقها على الصور.

وحصدت الصور على العديد من التعليقات التي تغزلت في جمالهما وتمنوا لهما حياة زوجيه سعيدة خلال حياتهما.

وكان الفنان أحمد العوضي، قد كشف خلال لقائه مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز في برنامج “معكم منى الشاذلي”، أنه ليس من الأشخاص الذين يرددون كلمات الحب لأنه نشأ وتربى في منطقة شعبية ولكن الحب لديه أفعال وليس أقوال.

ياسمين عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلاد أحمد العوضي

وكانت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، قد احتفلت بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد العوضي، الذي يوافق الأحد 12 ديسمبر.

ياسمين عبدالعزيز نشرت مجموعة صور رومانسية جمعتها بأحمد العوضي، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجهت له التهنئة بقولها: “عيد ميلاد سعيد يا حبيبي”، ليرد عليها برسومات لقلوب حمراء.

والغريب في الأمر، قيام وائل عبد العزيز، شقيق ياسمين، بتوجيه التهنئة أيضًا للعوضي بمناسبة عيد ميلاده، حيث يبدو أن كل خـلافاتهما السابقة قد انتهـت تمامًا.

وائل نشر صورة قديمة جمعته بالعوضي من إحدى المناسبات، وهنئه بقوله: “كل سنه وانت طيب يا عوضي ربنا يوفقك ومن نجاح لنجاح❤”.

يُذكر أن وائل عبدالعزيز قد أعلن في شهر مايو الماضي انتهاء خلافاته مع شقيقته ياسمين عبدالعزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، والتي استمرت لأكثر من عام.

وائل عبدالعزيز كتب، على حسابه الخاص على موقع “فيسبوك”: “طيب عشان أنا زهـقت من الموضوع ده تماما وده تصريح عن لساني واخر مرة هتكلم فيه وردا على الصحافة الصفرا”.

وأكد أن الخـلاف انتـهى بمجرد إعلان ياسمين والعوضي زواجهما، حيث قالت: “اختـلافي مع شقيقتي وزوجها انتـهى فور اعلان زواجهم ولم يعد بيني وبين أي شخص اي ضغينه وعـفي الله عما سلف”.

واختتم كلامه، بقوله: “كفاني خوض حـروب لا تعنيني واذا تم اي وقيعه بيني وبين اي شخص عن طريق الصحافه ومنشيتاتها سوف اتخذ اللازم قانونيًا وشكرًا”.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر نورت