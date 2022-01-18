أول رد من الشيخ عادل الكلباني على انتقادات ظهوره في اعلان موسم الرياض

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يناير 2022 02:52 صباحاً - رد الشيخ عادل الكلباني لأول مرة على الانتقادات التي وجهت له مؤخرا بعد مشاركته الثانية بالظهور في الفيلم الدعائي لموسم الرياض تحت اسم “هبة هبوبه” مؤكدا أنه لا يكترث لكلام المنتقدين،.



وردّ الكلباني” على كل من انتقدوه، بأنه سيشارك للمرة الثالثة في أي عمل دعائي أو سينمائي في حال تم استدعاؤه، وفقًا لأخبار 24.



وقال الكلباني إنه راضٍ تمام الرضا عن مشاركته في الفيلمين الدعائيين الترويجيين لموسم الرياض، وإنه ليس لديه أي رد على المنتقدين، وليس لديه أي دواعٍ تمنعه من المشاركة في مثل هذه المشاهد أو اللقطات.

وكانت قد حفلت المواقع السعودية بانتقادات وسخرية من الشيخ الكلباني بعد ظهوره في مقطع دعائي على طريقة مسلسل صراع العروش في إطار فعاليات موسم الرياض.