حورية فرغلي توجه رسالة مفاجئة لفنانة شهيرة : “نضفى السواد اللى فى قلبك”.. والأخيرة ترد : جامدة جداً! – (إليكم التفاصيل)

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يناير 2022 02:52 صباحاً - شاركت الفنانة حورية فرغلي عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، فيديو يجمعها بالفنانة سماح السعيد من كواليس مسلسلها أيام وعلقت حورية فرغلي على الفيديو قائلاً : “ جرا اى يا بت عمى … يا ولية نضفى السواد اللى فى قلبك ” .

بينما ظهرت الفنانة سماح السعيد التي تشارك “حورية” بطولة العمل، في مقطع الفيديو وهى تضحك وتقول لها: “أقسم بالله جامدة جداً”.

وانهالت التعليقات من الجمهور والمتابعين مرحبين بعودة الفنانة حورية فرغلي بعد غيابها طويلًا عن الوسط الفني بسبب أزمتها الصحية الأخيرة، حيث كتب أحد المتابعين: “الحمد لله رجعت ضحكتك الحلوة يا قمر”.

حورية في “مسلسل أيام”

وتحدثت الفنانة حورية فرغلى عن تفاصيل مشاركتها في “مسلسل أيام” الذي يعرض حاليا على ام بي سي مصر وقالت حورية فرغلى عن سر تخوفها من شخصيتها بالعمل، والصعوبات التي واجهتها، كما أكدت أنها لم تفهم أغلب الكلام الشعبي الذي كانت تقوله

حيث قالت: “حينما أشتريت الشقة وجدت وانا خارجة من غرفتي فتاة تجلس على السفرة وتلعب في قدميها، ولكني لم أخاف، وأعرف أنهم متواجدين حولنا، واللي معايا في البيت كويسين وبشوفهم دايما ولكن ليس يوميا”

مُسلسل “أيام” وهو من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلى، شيري عادل، أحمد صفوت، سلوى خطاب، محمود حجازي.

أحدث أعمال حورية فرغلي

وعن جديدها الفترة المقبلة قالت الفنانة حورية فرغلي أنها تحضر لمسلسل إذاعي كوميدي جديد سيعرض خلال شهر رمضان 2022 المقبل ويشاركها البطولة الفنان بيومي فؤاد بعنوان “أدم بيحب حورية”

كما أضافت حورية أنها تتابع تصوير فيلم “براءة ريا وسكينة” والذي بدأت تصويره منذ 5 سنوات ولكنه توقف لظروف عديدة حيث تصور مشاهدها بالفيلم في مدينة الإنتاج الإعلامي.

براءة ريا وسكينة بطولة حورية فرغلي ووفاء عامر ولطفي لبيب ومنة فضالي ومحسن منصور وعايدة غنيم وياسر على ماهر وأحمد عبدالله وأحمد صيام، وآخرين،من إنتاج حلمي شهاب وإخراج عبدالقادر الأطرش.

فيلم «براءة ريا وسكينة» هو أول عمل يبرئ ساحة ريا وسكينة من الجريمة التاريخية وتظهر تفاصيلها داخل الفيلم.

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