شكرا لقرائتكم خبر عن "الأيدى الناعمة ومراتى مدير عام" أبرز أعمال صلاح ذو الفقار فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الثلاثاء ذكرى ميلاد الفنان صلاح ذو الفقار، الذى ولد فى مثل هذا اليوم عام 1926، وعلى الرغم من ملامحه الهادئة وإلتحاقه بكلية الشرطة إلا أنه كان يتمتع بخفه دم، ميزته فى العديد من الأدوار التى قدمها عبر مشواره الفنى الكبير، وبمناسبة ذكرى رحيله نرصد لكم فى السطور التالية عدد من الأعمال التى أشتهر بها ذو الفقار :

فيلم الأيدى الناعمة

رغم أن هذا الفيلم طرح فى السينمات عام 1964 إلا أنه مازال من أكثر الأفلام مشاهدة حتى الآن، وتدور أحداث الفيلم عن نزع أملاك أحد الأثرياء بعد ثورة 23 يوليو عام 1952، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من الفنان صلاح ذو الفقار وأحمد مظهر وصباح ومن إخراج محمود ذو الفقار .

فيلم مراتى مدير عام

وفى عام 1966 طرح فيلم "مراتى مدير عام" الذى قام ببطولته صلاح ذو الفقار والراحلة شادية، حيث ناقش الفيلم مدى قابليه الرجل أن تكون زوجته أعلى منه فى المناصب.





مسلسل عائلة شلش

فى عام 1990 قدم ذو الفقار مسلسل عائلة شلش وهو عمل اجتماعى كوميدى، يحاكى المشاكل الأسرية وكيفية تعامل الأسرة معها.





بدأ صلاح ذو الفقار، مشواره الفنى، من خلال أول أفلامه "عيون سهرانة" مع الفنانة الكبيرة شادية، التى تعتبر أكبر حب فى حياته، ثم قدم بعدها فيلم "رد قلبى" فى دور حسين ضابط الشرطة، لتكون انطلاقته الفنية وطريقه للنجومية من خلال فيلم "الرجل الثانى" عام 1959، ليبدأ بعدها مرحلة جديدة ومهمة فى حياته وهى مرحلة الستينيات، والتى قدم بها أهم أعماله الفنية منها "الناصر صلاح الدين" ثم قدم بعدها مجموعة من الأفلام مع زوجته شادية منها عفريت مراتى، مراتى مدير عام، أغلى من حياتى، كرامة زوجتى، لمسة حنان، وحقق خلالها نجاحا جماهيريا كبيرا، ليقدم بعدها مجموعة أخرى من الأعمال المميزة منها صباح الخير يا زوجتى العزيزة، موعد فى البرج مع سعاد حسنى، زوج فى إجازة مع ليلى طاهر، كذلك دوره فى مسرحية "رصاصة فى القلب" عام 1964.