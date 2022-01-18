شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تعانى من "أحلام سعيدة" ويسرا تساندها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة مي كساب فى موسم دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل "أحلام سعيدة" مع النجمة يسرا، حيث تجسد دور صديقتها فى العمل وتساندها فهى لا تعمل وربة منزل، ويتطرق مسلسل "أحلام سعيدة" للعديد من القضايا التي تهم المرأة منها تأخر زواج الفتيات ورفض البعض للفكرة.

ويعد مسلسل "أحلام سعيدة" التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014، وشارك في بطولته كل من غادة عادل، ونيللى كريم، وعدد كبير من الفنانين.

يعرض للفنانة مى كساب مسلسل "الحلم" مع محمد رياض، وفاء عامر، كمال أبو رية، نضال الشافعي، صابرين، رانيا فريد شوقي، صلاح عبد الله، علاء مرسي، أنوشكا ونهال عنبر، وإخراج حسني صالح.