رانيا يوسف: وافقت على ارتداء ابنتي فستان أزمة البطانة لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حكت الفنانة رانيا يوسف تفاصيل ارتداء ابنتها فستان أزمة البطانة الشهير، خلال حلولها ضيفة على برنامج "مصر جديدة" على قناة ETC.

وقالت رانيا "بنتي قالتلي مامي عايزة ألبس الفستان المشكلة، لإن من حقي ألبس اللي انا عايزاه، وعارفة انه هيبقى حلو عليا، ووافقت وقلت لها حقك".

وعن سوء الفهم الذي حدث وقت ارتداءها الفستان، أوضحت "الناس فاكرة إن بطانة الفستان الدبل الطبقة التانية، لكن أنا كنت أقصد ببطانة الفستان الشورت اللي كان تحت الفستان مش قماشة دبل، وده كان الفهم الخاطئ بيني وبين الناس".

وأعادت رأيها في الأزمة بأن كان على المصور الذي التقط الصور أن ينبهها بأن الشورت "طلع"، لا أن يصورها وينشر الصور.

يُعرض للفنانة رانيا يوسف حاليًا مسلسل "المماليك" تأليف هشام هلال، إخراج حازم فودة، بطولة فيدرا، رامي وحيد، عمر حسن يوسف، نانسي صلاح.