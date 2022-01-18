النشرة الفنية| فنانة تصاب بكورونا وأخرى تنفي إصابتها وياسمين عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

نشر موقع الخليج 365، عددًا من الأخبار الفنية، خلال الـ 24 ساعة الماضية منها إصابة الفنانة بسمة بفيروس كورونا، وزيرة الثقافة تستقبل وفد مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، ماذا قالت دلال عبدالعزيز عن أول لقاء لها مع فؤاد المهندس؟، غادة عادل تريند جوجل، ياسمين عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلادها وسط نجوم الفن، كل هذه الموضوعات نستعرضها لكم في السطور التالية:

إصابة الفنانة بسمة بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة بسمة، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، إصابتها بفيروس كورونا.. وإليكم التفاصيل.

بعد إعلان إصابة بسمة بـ"كورونا".. هبة عبدالغني تنفي إصابتها

تمنت الفنانة هبة عبدالغني الشفاء العاجل للفنانة بسمة، والتي تم الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا، إذ يتعاون الاثنان في حكاية "واللي ما يشتري يتفرج"، المعروضة ضمن حكايات مسلسل "نصيبي وقسمتك".. وإليكم التفاصيل.

وزيرة الثقافة تستقبل وفد مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير وتعد بتذليل العقبات

استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مساء الأحد، وفد مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير للوقوف على آخر تحضيرات الدورة الثامنة التي من المنتظر أن تقام في الفترة من 10 وحتى 16 فبراير المقبل.. وإليكم التفاصيل.

في ذكرى ميلادها.. ماذا قالت دلال عبدالعزيز عن أول لقاء لها مع فؤاد المهندس؟

حلت أمس الاثنين 17 يناير ذكرى ميلاد الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، إذ أنها من مواليد 1960، وقدمت خلال مسيرتها العديد من الأعمال الفنية الناجحة التي تظل محفورة في قلوب جمهور وعشاق الدراما بمصر والوطن العربي.. وإليكم التفاصيل.

بعد منشور مجدي الهواري.. غادة عادل تريند جوجل

تصدر اسم الفنانة غادة عادل، تريند مؤشر البحث جوجل، بعد مطالبة الجمهور بالعودة لطليقها المخرج مجدي الهواري عقب تصريحاته الأخيرة.. وإليكم التفاصيل.

صور وفيديو| غناء وهدايا ورقص.. ياسمين عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلادها وسط نجوم الفن

احتفلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز الأحد 16 يناير، بعيد ميلادها بصحبة زوجها الفنان أحمد العوضي، وعدد من نجوم الفن.. وإليكم التفاصيل.

إيرادات الأحد.. "الجريمة" الأول و"قمر 14" يحافظ على المركز الثالث

يتنافس في دور العرض السينمائي 7 أفلام، هي: "الجريمة"، "من أجل زيكو"، "قمر 14"، "الكاهن"، "برا المنهج"، "أبو صدام"، "مربع برمودة"، وحققت الأفلام السبعة مجتمعة الأحد 16 يناير إيرادا بلغ مليونا و113 ألفًا و82 جنيها، موزعة على النحو التالي.. وإليكم التفاصيل.

انطلاق مسلسل "الجسر" لعمرو سعد ونيللي كريم على شاهد منتصف الليل

تنطلق أولى حلقات مسلسل "الجسر" من إنتاج Sproductions لصاحبتها سالي والي ومن بطولة عمرو سعد ونيللي كريم، يوم الثلاثاء 18 يناير على منصة شاهد، إذ انتهى المخرج بيتر ميمى من مونتاج ومكساج الحلقات الأخيرة من العمل استعداداً للعرض.. وإليكم التفاصيل.

بعد إثارته الجدل.. هل تم تحديد موعد عرض "أهل الكهف"؟

فيلم "أهل الكهف" المأخوذ عن رواية الكاتب توفيق الحكيم، والذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم، أثار الكثير من الجدل، بسبب غموض موعد عرضه.. وإليكم التفاصيل.

رانيا يوسف: لا أملك بناتي وليس لي حكم عليهن (فيديو)

تحدثت الفنانة رانيا يوسف عن علاقتها بابنتيها، خلال حلولها ضيفة على برنامج "مصر جديدة" المعروض على قناة ETC الفضائية، وتقدمه الإعلامية إنجي أنور.. وإليكم التفاصيل.