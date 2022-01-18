ليلى علوي عن انفجار وقع في أبو ظبي: "قلوبنا معكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة ليلى علوي عن تضامنها مع الشعب الإماراتي بعد وقوع انفجار في إمارة أبو ظبي، اليوم الإثنين.

ونشرت علوي، صورة علم الإمارات، عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت: "حفظ الله دولة الإمارات والدول العربية جميعًا، قلوبنا معكم".

ومن ناحية أخرى كُرمت الفنانة ليلى علوي في مهرجان البحر الأحمر، في دورته الأولى بالمملكة العربية السعودية.

وكانت الفنانة ليلى علوي، قد أعربت لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة MBC مصر، عن سعادتها بتكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية، قائلة: "سعيدة جدًا بتكريمي واختيار الأفلام جيد جدًا."

وأضافت ليلى علوي أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية، تجربة جديدة وممتازة، قائلة: "فيه شباب كثير جدًا موجودين في المهرجان بنات وولاد عندهم طاقات كبيرة في السيناريو والإخراج والتمثيل".

وأوضحت ليلى علوي، أن المهرجان يهتم بشكل كبير بالمرأة، ويضم العديد من الأفلام التي تتحدث عن قضايا المرأة.