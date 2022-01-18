روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ يفوز بجائزة “The Best 2021”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 يناير 2022 01:13 صباحاً - منذ 48 دقيقة

آخر تحديث: 18 - يناير - 2022 12:14 صباحًا

أسدل الستار على جوائز الأفضل في العالم بانتهاء حفل ذا بيست “The Best”، لتكون خاتمة الجوائز الفردية للاعبين عن العام المنصرم 2021.

وقد أصبحت الجوائز الفردية في السنوات الأخيرة إحدى مجالات المنافسة بين اللاعبين وجماهيرهم، خاصةً خلال حقبة رونالدو وميسي.

إليكم أسماء الفائزين بجوائز أفضل لاعب في العالم 2021، بدايةً بالكرة الذهبية وانتهاءً بذا بيست.

جائزة أفضل لاعب في العالم The best 2021

فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم The best 2021 روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ للعام الثاني على التوالي.

نافسه على الجائزة نجم ليفربول محمد صلاح، ونجم برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي ليونيل ميسي.

جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2021

حصل ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب في العالم 2021 المقدمة من فرانس فوتبول، والتي تعرف بجائزة الكرة الذهبية.

هذه المرة السابعة التي يفوز فيها ميسي بالكرة الذهبية، ليبتعد بصدارة أكثر اللاعبين فوزا بها برصيد 7 مرات.

جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم 2021

فاز بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم 2021 نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا كيليان مبابي.

قُدمت جائزة أخرى في حفل جلوب سوكر 2021، وهي أفضل لاعب بتصويت الجمهور وحصل عليها روبرت ليفاندوفسكي.

جائزة القدم الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2021

فاز بجائزة القدم الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2021 النجم المصري محمد صلاح، وهي المرة الأولى التي يفوز بها في تاريخه.

نافس معه على الجائزة هذا العام عدد من أفضل اللاعبين في العالم، على غرار أجويرو وليفاندوفسكي وراموس وغيرهم.

جائزة أفضل حارس في العالم 2021

وحصل السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي، على جائزة أفضل حارس في العالم 2021، متفوقا على الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، والألماني مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني.

وبات ميندي أول حارس أفريقي يفوز بجائزة “ذا بيست” لأفضل حارس مرمى في العالم، وهي الجائزة التي تم إطلاقها لأول مرة في عام 2017.