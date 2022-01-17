باسم سمرة يعود إلى المنافسة السينمائية بـ”لعبة شيطان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان المصري باسم سمرة عبر صفحته الشخصية في موقع “انستجرام”، عن موعد طرح فيلمه الجديد “لعبة شيطان” في الصالات السينمائية، وذلك يوم 26 يناير الجاري.

وكان قد تم تأجيل عرض الفيلم في وقت سابق وذلك رغم انتهاء فريق العمل من تصويره منذ أكثر من عام. وكشف القائمون على الفيلم عن البوستر الأول الذي تصدره جميع الفنانين المشاركين في البطولة.

فيلم “لعبة شيطان” من بطولة باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، مى القاضى، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسى صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف دكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت.

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس متمثلا في تطبيق إلكتروني خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلى الهاوية.

ومن المقرر طرح فيلم “لعبة شيطان” في الصالات السينمائية يوم 26 يناير الجاري، للمنافسة به في موسم إجازة منتصف العام الدراسي، التي تشهد طرح عدد كبير من الأفلام مثل: “معالي ماما”، “حامل اللقب”، “فيلم 11:11″، و”مهمة مش مهمة”.