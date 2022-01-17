“بشماتة وسخرية”.. هكذا علق علاء مبارك على وصية عمرو أديب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في فصل جديد من المواجهة بين نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك والإعلامي عمرو أديب، سخر علاء مبارك من بعد الأخير بعد أن أعلن عن وصيته فى برنامجه يوم الجمعة الماضية عقب وفاة الإعلامى وائل الإبراشى .

وقال علاء مبارك في منشور على حسابه في “تويتر”: “من عاش بوجهين مات لا وجه له.. نعوذ بالله من شر الناس ذوي الوَجهَين..”.

هذا التعبير اللاذع وضعه نجل الرئيس المصري الراحل تعليقا على مناشدة للإعلامي المصري عمرو أديب ورد فيها قوله: “أرجوكم لما أموت اقفوا جنبي وما تسيبوش كلاب السكك تنهش في لحمي.. إيه اللي جرى لنا والحيوانات دي متسابة إزاي؟”.

وكان الرجلان قد جمعتهما معارك كلامية وتلاسن حاد في أكثر من مناسبة جرى أبرزها في فبراير 2019، حين كتب عمرو أديب مخاطبا علاء مبارك بلهجة شديدة الغضب بقوله: “مش على آخر الزمن واحد رد سجون هيعلمني الأدب”، بحسب ما أورد موقع أر تي.

ورد نجل الرئيس المصري الراحل على الإعلامي المصري بنشر صورة لوجه ضاحك مرفق بتعليق يقول: “هو الأستاذ عمرو مش فاهم حضرتك انا لا اقصد اعلمه الأدب لا سمح الله، بحاول اعلمه وافهمه معنى الرجولة”.