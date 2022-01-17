شكرا لقرائتكم خبر عن "دخيلو الله" أغنية بدوية لـ باسكال مشعلانى وتطرحها قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وتطرح النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى أحدث أغانيها التى تحمل اسم "دخيلو الله" وهى من كلمات حسين إسماعيل، وألحان وسام الأمير وتوزيع ملحم أبو شديد، وهى أغنية بدوية مأخوذة من الفلكلور البلدى اللبنانى.

وطرحت مؤخرًا النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى أحدث أغانيها على طريقة الفيديو كليب، والتي تحمل اسم "استنى" باللهجة المصرية وهى من كلمات محمد رفاعى وألحان وتوزيع زوجها ملحم أبو شديد، وتعد هذه الأغنية الثانية التي تتعاون فيها مع رفاعى بعد أغنية "اتعذبت كفاية" والتى حققت نجاحًا كبيرًا، وتصدرت ترتيب الأغانى فى عدد من البرامج الإذاعية، وهى من كلمات وألحان رفاعى ومن توزيع الموسيقار عادل عايش، وتم تصويرها فى تركيا على مدار يومين مع المخرج اللبنانى زياد خورى.





وأعربت مؤخرًا النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها على أغنية "استنى" التي طرحتها مؤخرًا باللهجة المصرية وهى من كلمات محمد رفاعى وألحان وتوزيع زوجها ملحم أبو شديد.

وقالت باسكال لـ"الخليج 365" ردود أفعال الأغنية فاقت توقعاتى من داخل الوسط الفني وخارجه مشيرة إلى أن الأغنية تحمل طابع البهجة والسعادة وتدعو إلى التفاؤل.





وأضافت: أشكر الشاعر محمد رفاعى الذى أتعاون معه للمرة الثانية، بعد نجاح أغنية "اتعذبت كفاية" والتى حققت نجاحًا كبيرًا، وتصدرت ترتيب الأغانى فى عدد من البرامج الإذاعية حيث قدم الاغنية بشكل جديد، كذلك زوجى الموزع ملحم أبو شديد الذى أضاف على الأغنية لمساته الفنية .