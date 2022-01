شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده الـ60.. صافى ثروة جيم كارى تصل إلى 180 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الإثنين عيد ميلاد النجم العالمي جيم كارى، وهو النجم الذي تصل صافي ثروته إلى 180 دولار أمريكي، حيث يكمل كاري عامه الـ60، وهو لا يزال في كامل لياقته، وقدرته علي تقديم مزيد من النجاحات.

ظهر جيم كاري لأول مرة كممثل كوميدي عندما كان عمره 15 عامًا فقط، ومع ذلك، في ذلك الوقت، لم يكن قادرًا على كسب لقمة العيش من ذلك، ولأن كاري وعائلته كانوا يعيشون في شاحنة في ذلك الوقت، من أجل إعالتهم ماليًا، في اليوم الذي بلغ فيه سن السادسة عشرة، بدأ العمل كحارس في مصنع.

جيم كارى واحد من أهم و أشهر نجوم الكوميديا فى العالم ، حيث استطاع بفضل موهبته الساحرة أن يتحول لأحدى أهم نجوم شباك التذاكر بالرغم من أن السنوات الاولى فى حياتها كانت صعبة للغاية إلا أنه تحدى الظروف واستطاع أن يكون واحد من أهم و أبرز نجوم هوليوود.

استطاع جيم كارى خلال مسيرته الفنية أن يقدم عدد هائل من العمال الناجحة، ومن أبرزها: " The Mask " و "The Cable Guy" و "Liar Liar"و"Simon Birch"و "How the Grinch Stole Christmas، وغيرها .

وينتظر كارى عرض الجزء الثانى من فيلم Sonic the Hedgehog، الذى يصل دور العرض في 8 أبريل من العام المقبل 2022.

وحصل الجزء الأول من فيلم Sonic the Hedgehog على تقييم %64 على موقع التقييمات " Rotten Tomatoes "، الفيلم من بطولة جيم كاري، بن شوارتز، جيمس مارسدن، نيل ماكدونو، آدم بالي، تيكا سومبتر، ليان لاب، ديبس هوارد، الفينا لوك، ومن تأليف فان روبيتشاو، وإيفان سوسر، وإخراج جيف فاولر.

ودار الجزء الأول من فيلمSonic the Hedgehog حول مساعدة شرطى فى بلدة جرين هيلز الريفية "سونيك" على الهروب من الحكومة التى تتطلع للقبض عليه.