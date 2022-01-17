رانيا يوسف: ليس لدي خطوط حمراء وأوافق على القبلات وارتداء البكيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة رانيا يوسف إنها لا تمانع تقديم مشاهد جريئة في الأعمال الفنية التي توافق على تقديمها، وإن ليس لديها خطوط حمراء.

وتابعت في حوار أجرته مع المذيعة إنجي أنور مساء الاثنين، ضمن برنامج "مصر جديدة" على قناة ETC: "أنا ست محترفة ولا مانع لدي من تقديم مشهد فيه قُبلة أو يتطلب مني ارتداء مايوه بكيني إذا كان ذلك ما يحتاجه سياق العمل الدرامي أو السينمائي".

وأضافت رانيا "عملت كده في فيلم واحد صحيح وفيلم ريكلام، لإن الموضوع لازم يبقى فيه ده، بمجرد اني وافقت على الموضوع موافقة على كل ما في الفيلم، ممكن اقف على تفاصيل أعرف هيتعمل إزاي، مهم ولا لأ".

وأوضحت أنها عادة ما تدخل في نقاش مع المخرج إما أن تقنعه أو يقنعها لأن الحياة توازنات، ولأن ليس كل ما يأتي في السيناريو يجب تنفيذه "مش كل اللي في السيناريو يتعمل بحذافيره لإنه مش قرآن، ممكن نخفف المشاهد، أو نقدمها زي ما هي أو تتحذف، في النهاية في حوار وجدل حتى نصل لأحسن الحلول".

جدير بالذكر أن أخر أعمال رانيا يوسف مشاركتها في بطولة مسلسل "المماليك" تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة، بطولة بيومي فؤاد، فيدرا، رامي وحيد، عمر حسن يوسف ونانسي صلاح.