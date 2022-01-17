رانيا يوسف: لا أملك بناتي وليس لي حكم عليهن (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحدثت الفنانة رانيا يوسف عن علاقتها بابنتيها، خلال حلولها ضيفة على برنامج "مصر جديدة" المعروض على قناة ETC الفضائية، وتقدمه الإعلامية إنجي أنور.

وقالت رانيا "أنا متفاهمة جدا مع بناتي، ربتهم على الحرية طالما لا تضر الطرف الآخر، وليست خارج حدود أخلاقنا، ولهما الحق في ارتداء ما تريدان، في حدود المكان وفي حدود المناسبة".

وتابعت "أنا أم ليبرالية جدا لسبب، لو لم أتصرف معهما بهذه الطريقة وفي هذا الزمن سوف أخسرهما، الأولاد اليوم في يدهم جهاز خطير لو لم أعرف عنهما كل شيء وكسرت حاجز أن أكون صديقة لهما وتحكيان لي كل شيء سأخسرهما وأنا لا أريد خسارة بناتي، مش عايزاهم يروحوا مني بالعكس عايزاهم في حضني"، لافتة إلى أن الخطأ في حياة البشر أمر وارد الحدوث.

رانيا أكدت أن كل واحدة من ابنتيها حرة في نفسها، وليس معنى أنها أنجبتهما أنها تملكهما "أنا لا أملكها خالص ماليش دخل، ربتها كويس وعلمتها كويس، حطيت أساسيات وفكر معين هي تطور نفسها، وتعمل حياتها بدماغها وشخصيتها ماليش حكم عليها".

جدير بالذكر أن أخر أعمال رانيا يوسف مشاركتها في بطولة مسلسل "المماليك" تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة، بطولة بيومي فؤاد، فيدرا، رامي وحيد، عمر حسن يوسف ونانسي صلاح.