شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز توثق تفاعلها مع أغنية عيد ميلادها بجوار العوضى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة ياسمين عبد العزيز، على توثيق لحظات تفاعلها مع الأغنية التي أهداها لها الفنان أحمد العوضي، بمناسبة عيد ميلادها الذى وافق أمس، حيث نشرت عدة فيديوهات وهي تقف بجوار العوضي، بينما يقوم مطرب المهرجانات عمر كمال بغناء الأغنية، وسرعان ما لقي البوست تفاعل كبير من قبل متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

يأتى هذا بعدما أهدى الفنان أحمد العوضي زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز أغنية مناسبة عيد ميلادها، فخلال الاحتفال بعيد ميلادها أمس الأحد غني الأغنية المطرب عمر كمال، مشيرًا أنها صنعت لها خصيصًا معلقًا عليها بـ"أنا وأحمد العوضى قررنا نعمل أغنية لياسمين عبد العزيز ونفاجأها بيها.. وأحمد أختار كلام الأغنية بنفسه.. أغنية بحبك".