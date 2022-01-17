شكرا لقرائتكم خبر عن باسم شريف يجسد شخصية أحمد صبري النجريدي في مسرحية "رحلة الست" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان باسم شريف في بطولة العرض المسرحي "رحلة الست" الذي يجسد ويسرد قصة حياة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، حيث يقوم بتجسيد شخصية الملحن أحمد صبري النجريدي الذي كانت تجمعه قصة حب مع أم كلثوم، كما كان له دور كبير في تدريبها وتحويلها من منشدة الى مطربة قادرة على غناء مختلف الأشكال الموسيقية.

باسم شريف فنان يجيد الغناء والعزف على آلة العود، ولذلك كان اختياره من المخرج موفقًا حيث إنه يقوم بالغناء والعزف لايف بشكل يومي دون اللجوء للبلاي باك في تجربة مسرحية تجمع بين التمثيل والعزف والغناء والرقص .

باسم شريف خريج قسم المسرح جامعة حلوان قسم التمثيل ويعتبر نفسه أحد تلامذة الفنان الكبير محمد صبحي حيث انه خريج ورشة استديو الممثل، هذا الى جانب تجارب هامة عديدة لديه بالدراما التليفزيونية ومنها " "سقوط حر" و"هدوء نسبي" و"الجماعة " و"يوميات زوجة مفروسة" و" شربات لوز" و" أدهم الشرقاوي" و" نابليون والمحروسة" و" كاريوكا" وغيرها من الأعمال ، كما يعرض له حاليا بقاعات العرض السينمائي فيلم "المحكمة" إخراج محمد امين ، وبطولة نخبة كبيرة من النجوم، غادة عادل وفتحي عبد الوهاب وصلاح عبد الله وجميلة عوض ويسرا اللوزي ومايان السيد واحمد داش ، ويقدم باسم بالفيلم شخصية احد المتهمين الذي تتداخل قصته وازمته مع حكايات باقي المتهمين الذين يمثلون امام القضاء بقضية ذات ملابسات معقدة .

يذكر أن عروض مسرحية " رحلة الست " بدأت على مسرح كوكب الشرق بالمملكة العربية السعودية بمدينة الرياض في مطلع نوفمبر 2021 ضمن فعاليات موسم الرياض وتستمر حتى الان ومن المتوقع ان تستمر العروض حتى نهاية شهر فبراير وربما لنهاية مارس على ان يتم استئناف تقديم العروض مرة اخرى في شهر يونيو القادم بجدة.

يشارك في العمل العديد من الممثلين المصريين الذين يقومون بتجسيد شخصيات فنية وتاريخية هامة مثل القصبجي وبليغ حمدي وعبد الوهاب وشريف باشا صبري والسنباطي وزكريا أحمد والشيخ ابراهيم ومحمود الشريف وحسن الحفناوي ، كما تقوم اربع فنانات بتجسيد اربع مراحل عمرية لام كلثوم ، فتجسد وفاء عماد ام كلثوم في مرحلة الطفولة وشيماء عباس مرحلة الشباب وانتصار حسن مرحلة النضوج والانتشار والحفلات المشهورة وغادة فلفل المرحلة الاخيرة قبل وفاتها ، ويشارك في هذا العمل الضخم الفنان مجدي صبحي وأحمد مصطفى وياسر عزت وريم المصري وهاني ابراهيم وسمير عزمي وطارق سليمان ومصطفى سعيد ومحمد الموجي ومصطفى سليمان وايمي الجندي واحمد السيد وخالد نجيب ، والعمل من اخراج المخرج اللبناني هشام جابر .