ميغان ماركل والأمير هاري يحتفلان بعيد ميلاد كيت ميدلتون الـ40

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الدوقة كيت ميدلتون بيوم ميلادها الـ40 في 9 يناير 2022 المنصرم، في احتفال بسيط جداً اقتصر على أفراد عائلتها.

وفي هذا السياق، ذكرت مجلة Us Weekly نقلاً عن الخبير في الشؤؤن الملكية Christopher Andersen قوله إن الأمير هاري وزوجته الدوقة ميغان ماركل قد اتصلا بالدوقة كيت ميدلتون عن طريق الفيديو من أحد التطبيقات التي تسمح بإجراء مكالمات فيديو، وتمنيا لها عاماً سعيداً.

وورد في التقرير أن الأمير هاري وزوجته فضلا أن تكون التهنئة خاصة وبعيداً عن الإعلام، كما فعلا عام 2018 عندما نشرا صورتها في وسائل التواصل الاجتماعي بيوم ميلادها.

وكان قصر كينسينغتون قد أصدر ثلاث صور خاصة جديدة احتفالاً بيوم ميلاد كيت ميدلتون الـ40.

الصور تستحق أن تكون لملكة المستقبل، حيث ظهرت كيت في صورة بالأبيض والأسود، بفستان شيفون أنيق. وظهرت أقراطها المتدلية المرصعة بالماس واللؤلؤ، والتي كانت مملوكة للأميرة “ديانا”، إضافة إلى خاتم خطوبتها الأيقوني من الياقوت، والذي ينتمي أيضاً إلى حماتها الراحلة.

أما في الصورة الثانية، فظهرت بفستان من الساتان الأحمر بكتف واحد مع أكمام وجيوب مثيرة. وارتدت أقراط الماس من مجموعة الملكة “إليزابيث”.

وفي الصورة الثالثة، ظهرت كيت مبتسمة في فستان آخر أبيض اللون وشعرها ممدود على كتفيها.

ستدخل الصور في المجموعة الدائمة للمعرض الوطني للصور، والذي تُعتبر “كيت” راعيته. قبل إعادة افتتاح معرض Portrait Gallery

في عام 2023، ستكون الصور جزءاً من مشروع Coming Home، وهي مبادرة وطنية ترتكز على إرسال صور لأفراد معروفين إلى المواقع التي يرتبطون بها ارتباطاً وثيقاً. وقد مكّن المشروع العمال- من المجموعة الوطنية لمعرض الصور الوطني- من السفر إلى البلدات والمدن في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مما يوفر للمجتمعات فرصة مشاهدة الأعمال الشهيرة محلياً.