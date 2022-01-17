طلال مارديني يحيي ذكرى وفاة والدته بكلمات مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا الممثل السوري طلال مارديني الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدته الراحلة حيث تذكرها بكلمات مؤثرة عبر من خلالها عن حزنه الكبير على وفاة والدته مؤكداً أنه عاش أصعب سنة في حياته.

ونشر مارديني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” صورة لوالدته وبجانبها صورة له وهو يبكي وعلّق عليها: “عام على الرحيل كان اقسى عام و اصعب عام مر على حياتي… ذبحتني الذكريات … بت اسال نفسي دوما.. هل تبقى لي ما هو جميل في هذه الدنيا من بعدك.. فاعلم ان لم و لن يكون ما هو اجمل منك في هذه الدنيا و ادرك حجم خسارتي.. كنت اسمع عن بشاعة الدنيا و لا افهم.. 15/1/2021.. الله يرحمك يا ماما.. فهمت و ذقت معناها الصحيح “.

وتفاعل عدد كبير من زملاء واصدقاء ومتابعي طلال مع الصورة متمنين من الله عز وجل الرحمة والمغفرة لوالدته وله الصبر والسلوان.

من جهة أخرى ينتظر طلال عرض المسلسل القصير “روز” وهو من تأليفه ويشارك في بطولته كل من باسم ياخور، ندين تحسين بيك، يارا قاسم بالإضافة لطلال مارديني.

كما يحضر طلال ببطولة مسلسل البيئة الشامية ” ولاد البلد” وهو من تأليف عثمان جحى ومؤيد النابلسي وإخراج أحمد إبراهيم أحمد وبطولة عدد كبير من النجوم منهم فادي صبيح، عباس النوري، باسم ياخور، سلوم حداد، نظلي الرواس وآخرين.