شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق ومحمد محمود عبد العزيز وغيرهما.. ضيوف عيد ميلاد ياسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي بعيد ميلادها مساء أمس الأحد، وحضر الاحتفال عدد من أصدقائها المقربين داخل وخارج الوسط الفني، وهم الفنان أحمد رزق، والمنتج كريم السبكي، والفنان ومنتج محمد محمود عبد العزيز وزوجته، وكان عدد الحضور قليل نظرًا للإجراءات الاحترازية وإصابة عدد كبير من الفانين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.



احتفال ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها



احمد العوضي وياسمين عبد العزيز



عمر كمال وياسمين عبد العزيز واحمد العوضي



محمد محمود عبد العزيز وياسمين والعوضي وكريم السبكي



ياسمين عبد العزيز تجتفل بعيد ميلادها



ياسمين عبد العزيز واحمد رزق واحمد العوضي واصدقائها المقربين



ياسمين عبد العزيز والعوضي وصديقتها وتوتة عيد ميلادها



ياسمين عبد العزيز وصديقاتها



ياسمين عبد العزيز وصديقتها

كما حضر المطرب عمر كمال الذي نشر عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام فيديو من حفل عيد ميلاد ياسمين عبد العزي، وجاء فى الفيديو عمر كمال برفقة الفنان أحمد العوضى وزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث شارك الأخيرة فى غناء أغنية Happy Birthday، وعلق عمر كمال على الفيديو قائلاً: ربنا يسعدكم يا حبيبى قلبى.

وأهدي أحمد العوضي زوجته ياسمين عبد العزيز أغنية مناسبة عيد ميلادها، فخلال الاحتفال بعيد ميلادها غني الأغنية عمر كمال، مشيرا أنها صنعت لها خصيصًا معلقا عليها بـ"أنا وأحمد العوضى قررنا نعمل أغنية لياسمين عبد العزيز ونفاجأها بيها.. وأحمد أختار كلام الأغنية بنفسه.. أغنية بحبك.