كانييه ويست يتهم كيم كارداشيان بمنعه من دخول منزلها.. إليكم ما حصل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تشهد أزمة انفصال الثنائي الشهير كيم كاردشيان وكانييه ويست، تطورات كبيرة تظهر يوماً بعد يوم. وآخر هذه التطورات، ما كشف عنه كانييه بأن كيم منعته من دخول المنزل، دون إذنها.

وقال مغني الراب (44 عاماً)، في مقابلة أجريت معه مؤخراً، مع “Hollywood Unlocked”، إن حارس أمن كيم منعه من دخول المنزل مع ابنته نورث ويست.

وقال كانييه، في تصريحات صحافية: “لا شيء في مسيرتي المهنية، مع موسيقى الراب هذه، مع هذه الوسائط، سيبعدني عن أطفالي، وهذا ما أريد أن يعرفه الجميع”.

وأضاف: “لا تلعب معي، لا تلعب مع أطفالي، لن يتدخل الأمن بيني وبين أطفالي”.

بينما على الجانب الآخر، صرح أحد المقربين من نجمة تلفزيون الواقع بأن مزاعم ويست “كاذبة”.

وتابع: “على الرغم من اعتراف كيم بأن ويست غير مسموح له بالدخول إلى منزل نجمة تلفزيون الواقع دون إذنها، فإنها لم تمنعه من رؤية الأطفال أو اصطحابهم”.

وأضاف المصدر: “لم يعد بإمكان كانييه دخول منزل كيم، دون إذنها”، قائلاً إن كاردشيان: “لها الحق في الخصوصية، وتحاول وضع حدود صحية بعد انفصالها عن زوجها”.

وتابع المصدر: “تريد كيم أن تكون للأطفال علاقة قوية مع كلا الوالدين، وأن تحترم الحدود والهيكل التي وضعته لهم حتى يكون لديهم بعض القدرة على التنبؤ والاتساق مع جدولهم الزمني”.

يأتي ذلك في الوقت، الذي تعيش فيه نجمة تلفزيون الواقع الأميركية، كيم كاردشيان، أوقاتاً رومانسية مع الفنان الكوميدي بيت ديفيدسون، بطل عرض “SNL”.

كما تقدّمت كيم بطلب قانوني لتكون عزباء قانوناً، واستعادة اسمها قبل الزواج، مع بدء عملية الطلاق من كانييه ويست.

وربما الشيء الأكثر إثارة للاهتمام، هو أنَّ كيم تُريد استعادة اسمها قبل الزواج، ما يعني إسقاط اسم “ويست” من أعمالها، مثل “KKW Beauty”، وعطر “KKW”.