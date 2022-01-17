سعد لمجرد يطرح “يا عيوني”.. “يا خوفي نبقى نضيع سنيني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مفاجأة لجمهوره في الوطن العربي، طرح النجم المغربي سعد لمجرد أغنية جديدة بعنوان “يا عيوني” عبر المواقع الموسيقية وقناته الرسمية بموقع “يوتيوب”.

وتعتبر أغنية “يا عيوني” أول أعمال سعد لمجرد مع انطلاق العام الجديد 2022، وهي باللهجة المغربية، من كلمات محمد المغربي، وألحان مهدي مزين وموسيقى طارق لحجيلي ومادارا، وقام بتصميم الفيديو محمد حميم.

وظهر لمجرد، في فيديو الأغنية، بفكرة جديدة على طريقة الرسوم المتحركة، مستخدماً تقنية “الغرافيكس”، لتأتي شخصيته كرتونية وسط الطبيعة، وكان محاطاً بالشموع والمشاعل، وفي الخلفية ظهر قصر على ربوة عالية.

تقول الأغنية في مطلعها: “وكتاب عليا الهوى وكتبت دموعو وملي جيت نحكم قلبي لقيتو ولي طوعي، كيتي أنا وين نلقى صبر يكفيني، يا خوفي هاكدا لا نبقى نضيع سنيني”.

يذكر أن سعد لمجرد طرح قبل أغنيته “يا عيوني” أغنية “نادي يا الله”، من ألحان رضوان الديري، وتأليف زكرياء الحداني، وتوزيع رشيد محمد علي، وتخطت الأغنية حاجز الـ4 ملايين مشاهدة، منذ طرحها على “يوتيوب”.