شكرا لقرائتكم خبر عن 4 صور لـ منى زكى وإياد نصار من فيلمهما الجديد "أصحاب ولا أعز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة نيتفلكس 4 صور لـ الممثلة منى زكى والممثل إياد نصار من فيلمهم الجديد المنتظر "أصحاب ولا أعز"، الذى سيطرح يوم 20 يناير الجارى، وستصل مدته إلى ساعة و39 دقيقة.

يشارك كل من جانب إياد نصار ومنى زكى بجانب كل من عادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز، والعمل المستوحى من الفيلم الإيطالي perfect strangers .

وتدور أحداث فيلم الدراما "أصحاب ولا أعز" حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة، حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كل الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع. و سرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بمن فيهم أقرب الأصدقاء.

"Perfect Strangers" هو الفيلم الإيطالي الذي حقق - رقما قياسيا في عدد مرات النسخ التي تم تقديمها حول العالم بإجمالي 18 نسخة، ويجمع نخبة من كبار الفنانين العرب للمرة الأولى الفيلم من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له.

ومن المتوقع أن يصدر الفيلم العربي "أصحاب …ولا أعزّ" في ١٩٠ دولة حول العالم، وكانت قد وجهت الفنانة مني زكي، رسالة غامضة إلي الفنان إياد نصار عبر صفحتها الشخصية إنستجرام، حيث نشرت مني زكي، صورة لإياد نصار وعلقت قائلة : "أنت بقيت اغرب حد ليا مع مرور السنين"، ويبدو أن الرسالة ترويجا للفيلم .



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