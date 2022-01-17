شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأوبرا تحتفل بمئوية منير مراد الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر تنفيذ خطة إحياء ذكرى رموز وأعلام الموسيقى والغناء حيث تنظم احتفالية كبرى بمناسبة مئوية الفنان منير مراد وتحييها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجى وذلك فى الثامنة مساء الجمعة المقبلة على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مجموعة من ابداعات الراحل التى شكلت علامات بارزة فى تاريخ الموسيقى العربية منها أوبريت قاضي البلاج، شفت بعيني، ابعد ياحب، ياطيب القلب، ابعد عن الحب، فارس احلامي، انا وحبيبي، كعب الغزال، اللي اتمنيته لقيته، دور دور، هنا القاهرة، شغلوني عيونه، رحالة، بأمر الحب، ضحك ولعب، يا مصر قومي وانهضي .. اداء أحمد عفت، وليد حيدر، محمد حسن، محمد شوقي، أحمد الوزيري ،نهي حافظ، حنان عصام، عمرو صفاء، مصطفي ياسين، ياسر سليمان، أميرة أحمد، صابرين النجيلي .

يذكر أن منير مراد فنان مصري تميز بالمواهب المتعددة التى تنوعت بين التمثيل والغناء والتلحين حيث اشتهرت ألحانه وأعماله السينمائية بالطابع الاستعراضي الراقص، ولد فى 13 يناير 1922 بمحافظة القاهرة لعائلة فنية يهودية فهو ابن الملحن زكى مراد وشقيق الفنانة ليلى مراد إلا أنه تخلى عن ديانته اليهودية وأعلن إسلامه ليتزوج من الفنانة سهير البابلي ولكنه لم ينجب منها .

عشق الفن منذ طفولته وترك من أجله دراسته بالكلية الفرنسية فبدأ مشواره كمغني ديني بالمعبد اليهودى إلى أن دخل عالم السينما كعامل كلاكيت ثم مساعد مخرج مع كمال سليم في 24 فيلماً باربعينيات القرن الماضى، تدرج في عالم الموسيقى والغناء وكانت بدايته الحقيقية بأغنية واحد..اتنين للفنانة شادية والتي لاقت قبولاً واسعاً فأقبل عليه المطربون ومنتجو الأفلام وتوالى بعد ذلك تعاونهما .

يعد أحد رواد الموسيقى الراقصة والاستعراضية في مصر حيث وضع أشهر الحان الاستعراضات لـ تحية كاريوكا، سامية جمال ونعيمة عاكف وفي مجال التمثيل تميز أيضاَ بدور البطولة فى فيلمي أنا وحبيبى ونهارك سعيد ودور صغير فى فيلم موعد مع إبليس واستعراض راقص في فيلم بنت الحته إلا أن المونولوج الكوميدى ماحدش شاف الذى قلد به عدد من كبار الفنانين هو أشهر أعماله على الإطلاق وتوفى فى 17 أكتوبر عام 1981 .