شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قنا والأقصر عرض مسرحية "حلم جميل" لـ سامح حسين فى طنطا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ صناع مسرحية "حلم جميل" بطولة سامح حسين عرضها بمدينة طنطا بدءًا من اليوم الإثنين 17 يناير ويستمر العرض حتى السبت 22 يناير، وتعرض المسرحية طوال هذه الأيام فى الـ 7 مساء على مسرح المركز الثقافى بطنطا ضمن مشروع المواجهة والتجوال تحت رعاية الفنانة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.



من العرض

يقدم المشروع البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتشرف على تنفيذه فرقة مسرح المواجهة و التجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوي ، و ذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية منها وزارة الشباب و الرياضة ، وزارة التضامن الإجتماعي ، وزارة الداخلية ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، محافظة الغربية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى.

يذكر أن مسرحية "حلم جميل" تم تقديمها مع احتفالات السنة الجديدة بمحافظتى الأقصر وقنا، وحقق إقبالا جماهيريا منقطع النظير، العرض عن رائعة "تشارلى شابلن"، وهو عرض غنائى موسيقى استعراضى، يدور حول شاب صعلوك يجول فى الشوارع ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، وتظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم ويصبح هناك علاقة تكاملية بين الشاب الصعلوك والرجل الثرى.