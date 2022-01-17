شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مرسى يشارك فى مسلسل "ملف سرى" مع هانى سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان علاء مرسى فى مسلسل "ملف سري" من بطولة الفنان هانى سلامة، والمقرر طرحه فى موسم دراما رمضان المقبل، ويجسد علاء أحد الأدوار الرئيسية فى العمل الذى انطلق تصويره، وهو من تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسى.

وتعاقدت الشركة المنتجة مؤخرًا مع عدد من الفنانين للمشاركة في بطولة المسلسل وعلى رأسهم ماجد المصرى، إدوارد، ميرهان حسين، عائشة بن أحمد، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، شيرين، كارولين عزمى، صبا الرافعى، إيمان يوسف وجارٍ التعاقد مع باقى الفنانين.

وحل مؤخرًا الفنان الكوميدى علاء مرسى، ضيفا على تليفزيون الخليج 365، في لقاء خاص تحدث خلاله عن سر ابتعاده عن الأضواء خلال الفترة الآخيرة، حيث أشار إلى أن السبب الحقيقى في هذا الابتعاد يرجع لدور الإنتاج، وللأدوار الثانوية التى تعرض عليه طوال الوقت خلال الفترة الأخيرة، مما جعله يأخذ قرار برفض أى من هذه الأدوار التي لا تتلائم مع حجم موهبته الفنية.

ولم يخل أى لقاء للفنان علاء مرسى إلا ونجده ينتهز الفرصة ليتحدث عن رفيق دربه الفنان الراحل علاء ولى الدين، وهو ما حدث بالفعل خلال هذا اللقاء، حيث أشار إلى أن الراحل كان بمثابة الأب والأخ الأكبر في حياة علاء مرسى، كما كشف عن آخر لحظات في حياة الراحل، مشيراً إلى وصاياه الأخيرة، والتي كانت تشير كلها بأنه يشعر أنه يعيش الأيام الأخيرة في حياته.