شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على الممثلة فرح أبراهام بسبب تعديها على حارس أمن..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع جاست جيرد عن القبض على الممثلة فرح أبراهام، وذلك بسبب تعديها على حارس أمن بأحد الملاهي الليلية في لوس أنجلوس.

فرح لوريل أبراهام والدها هو مايكل أبراهام من أصول سورية وإيطالية والدتها ديبرا دانيلسن دنماركية وألمانية، وعرفهما الجمهور من خلال برنامج تلفزيون الواقع 16 and Pregnant وهو برنامج تم بثه فى يونيو 2009 إلى 1 يوليو 2014 على قناة MTV التليفزيونية، وتابع قصص الفتيات المراهقات الحوامل في المدرسة الثانوية التي تتعامل مع معاناة الحمل في سن المراهقة.

فرح أبراهام ‏ممثلة وشخصية تلفزيون واقع أمريكية ولدت في يوم 31 مايو 1991 في مدينة كونسيل بلوفس في ولاية أيوا في الولايات المتحدة.

شاركت فرح في بطولة فيلم I Got the Hook Up 2 وظهرت فى Axeman 2: Overkill بشخصيتها الحقيقية.