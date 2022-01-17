شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان إسكندرية للفيلم القصير يعلن عن ورشة للمخرج خالد الحجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الثامنة، عن ورشة الإخراج السينمائي للمخرج خالد الحجر، والتي ستنظم خلال فعاليات المهرجان، التى تقام في الفترة من 10 إلى 16 فبراير المقبل، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر شريحة من الجمهور لحضور فعالياته، خاصة أنه من المنتظر أن تحظى الدورة الثامنة للمهرجان والأولى له دوليًا باهتمام أكبر من صناع الأفلام القصيرة.

وقدم المخرج خالد الحجر عددًا كبيرًا من الأفلام السينمائية، والتى شارك بعضها فى عدة مهرجانات منها "قبلات مسروقة" و"الشوق" و"حرام الجسد" و"حب البنات" وغيرها من الأفلام، حيث عُرضَت أفلامه في أكثر من 250 مهرجان سينمائي دولي بما فيهم مهرجانات (تورينو، وروتردام، مونتريال، نيويورك، لندن، القاهرة) حصد خلالها على 38 جائزة على الصعيدين الدولي والمحلى.

وأشترطت إدارة المهرجان أن يكون جميع المتقدمين من مدينة الاسكندرية ويفضل من يكون لديه خبرة ولو بسيطة سواء عملية أو دراسية، وعلي المتقدم أن يملئ الاستمارة الخاصة بالورشة علي أن يكون أخر موعد للتقديم 25 يناير الجارى.

وحرصت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير على إضافة بعض التعديلات على المسابقات، حيث ستنقسم المسابقات "الدولية" إلى فروع الأفلام الروائية والوثائقية والتحريك. والمسابقة العربية ستنقسم إلى فرعي الأفلام الروائية والوثائقية، وذلك بجانب مسابقة أفلام الطلبة "للمصريين".

وتتشكل لجان مشاهدة أفلام المسابقة الدولية من الناقد دانيال تانيليان والناقد محمد كسبر والسينمائية بلاجية عادل، بينما لجنة مشاهدة أفلام الطلبة والأفلام العربية الناقدة نرمين جودة، المخرجة إصرار الشريف، الناقد محمد أحمد، والمخرجة ولاء شعبان ، كما تتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا.



مهرجان اسكندرية للفيلم القصير يعلن عن ورشة للمخرج الكبير خالد الحجر بدورته الثامنة مهرجان اسكندرية للفيلم القصير يعلن عن ورشة للمخرج الكبير خالد الحجر بدورته الثامنة