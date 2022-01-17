شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان أفلام السعودية 2 يونيو وفتح باب المشاركة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مهرجان أفلام السعودية باب التسجيل في دورته الثامنة، والتي تبدأ من اليوم حتى 31 مارس المقبل، وذلك في ثلاث مسابقات، حيث يعقد مهرجان الأفلام السعودية في دورته الثامنة في الفترة من 2 إلى 9 يونيو المقبل.

ويعتبر المهرجان السينمائي الأول في السعودية منذ انطلاقه عام 2008، مواصلا الإهتمام بالأفلام السعودية، وتشجيع المبدعين وتطوير ثقافة صناعة الأفلام، مع خلق مناخ تنافسي بين صناع الأفلام السعوديين، حيث بلغ مجموع المشاركات في الدورات السبع الماضية 865 فيلما إلى جانب 1043 سيناريو غير منفذ.

ويتضمن المهرجان في دورته الثامنة التنافس على ثلاث مسابقات وهي مسابقة الأفلام الطويلة ومسابقة الأفلام القصيرة ومسابقة السيناريو غير المنفذ.

ويرحب المهرجان في دورته الثامنة بمشاركة صناع الأفلام الخليجيين للترشح للعرض ضمن برامج المهرجان والمنافسة على جائزة الفيلم الخليجي التي يطلقها المهرجان لأول مرة في هذه الدورة.

كما ينظم المهرجان عددًا من الفعاليات المصاحبة مثل الورش والندوات المتخصصة وطباعة الكتب، كما يستضيف شخصيات سينمائية من مختلف أنحاء العالم والتي سيعلن عن تفاصيلها في مؤتمر صحفي سيعقد خلال الفترة القادمة.