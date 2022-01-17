شكرا لقرائتكم خبر عن رومانسية ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى بأعياد ميلادها فى 4 سنوات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز، الاحتفال بمناسبة عيد ميلادها عن طريق مشاركة الصور والفيديوهات مع محبيها ومتابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعى، حيث نشرت مجموعة صور احتفالاتها المتتالية بعيد ميلادها مع زوجها الفنان أحمد العوضى، على مدار السنوات الماضية، حيث شاركت الجمهور 4 صور من احتفالات خلال الأعوام 2019 و 2020 و2021 و2022.



حساب ياسمين عبد العزيز على انستجرام

وعلقت الفنانة ياسمين عبد العزيز على الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بـ"إيموجى قلب"، وحازت الصور على اعجاب الكثير من المتابعين، حيث حصلت على ما يزيد عن 25 ألف لايك في 7 دقائق فقط.



ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى فى حفلات عيد ميلادها

يأتى هذا بعدما أهدى الفنان أحمد العوضي زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز أغنية مناسبة عيد ميلادها، فخلال الاحتفال بعيد ميلادها أمس الأحد غني الأغنية المطرب عمر كمال، مشيرًا أنها صنعت لها خصيصًا معلقًا عليها بـ"أنا وأحمد العوضى قررنا نعمل أغنية لياسمين عبد العزيز ونفاجأها بيها.. وأحمد أختار كلام الأغنية بنفسه.. أغنية بحبك".



العوضى وياسمين عبد العزيز فى 2019

وتقول كلمات الأغنية " بحبك كلمة توصف ايه في إحساسي.. يا أغلي الناس يا ست الكل تاج راسي.. ده أنا لو عنك اتكلم سنين وسنين يعدي العمر وأنا بوصف إحساسي.. أنا لو عليا أجبلك من القمر حتة.. لو عليا أخد من عمري واديلك.. واجلبلك قلبي ده هدية".



ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى فى عيد ميلادها 2020





العوضى وياسمين عبد العزيز فى 2021 العوضى وياسمين عبد العزيز فى 2022

كما نشر عمر كمال عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام فيديو من حفل عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزي، وجاء فى الفيديو عمر كمال برفقة الفنان أحمد العوضى وزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز ، حيث شارك الأخيرة فى غناء أغنية Happy Birthday، وعلق عمر كمال على الفيديو قائلاً : ربنا يسعدكم يا حبيبى قلبى .