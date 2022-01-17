شكرا لقرائتكم خبر عن سلامتك يا حبيبتى.. نجلاء بدر وكندة علوش تدعمان بسمة بعد إصابتها بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنى عدد من الفنانات الشفاء العاجل للفنانة بسمة، بعد إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت الفنانة نجلاء بدر، قائلة: "ألف سلامة عليكي يا حبيبتى وربنا يتمم شفاكى"، وقالت الفنانة كندة علوش، قائلة: "سلامتك حبيبتى" وكتبت لها مى جلال قائلة: "ألف سلامة".



بسمة

وكانت قد شاركت الفنانة بسمة، متابعيها وجمهورها، بجلسة تصوير جديدة لها ترتدي فيها الملابس الفرعونية أثناء مشاركتها في مهرجان قرطاج السينمائي، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، جلسة التصوير التي ارتدت فيها فستان طويل باللون الأسود مزين ببعض الكلمات الفرعونية لتلفت نظر متابعيها.

وفى تصريحات للفنانة بسمة مؤخرا، أثناء لقائها الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، قالت إنها كانت محظوظة بالعمل مع عدد من الأسماء الكبيرة في السينما والدراما، مثل الكِبار يسري نصر الله وشريف عرفة وداوود عبد السيد، خاصة أنهم من اختاروها في أعمالهم، ولكنها تعتبر أنها لم تجرب كل أشكال التمثيل حتى الآن، مشيرة إلى أن التمثيل عبارة عن مساحة كبيرة، جربت منها أجزاء وهناك أجزاء ما زالت لم تجربها.

وأضافت بسمة عندما عرض علىّ فيلم ماكو، ضحكت وقلت إن هذه النوعية من الأفلام لن تحدث عندنا، لأن هناك أشياء يمكن أن نقبلها من الخواجة، ولكن لا يمكن أن نقبلها هنا، وفي الوقت نفسه لا يوجد المعرفة التقنية التي تمكنا من عمل مثل تلك الأعمال، وبعض الزملاء عندما علموا أنني سأشارك في هذا العمل اتهموني بالجنون".