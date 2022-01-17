تعرف على شخصية محمد نجاتي بمسلسل "ولهان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر : يخوض الفنان محمد نجاتي، تجربة درامية جديدة بمسلسل "ولهان" الذي انطلق تصويره داخل فيلا بمنطقة الصليبة في أبو رواش.

ويجسد "نجاتي" ضمن أحداث المسلسل، شخصية "حسين" وهو سائق الشاحنة التي تمر من أمام القصر باستمرار منذ أعوام، ويعد أكثر شخص يعرف تاريخ هذا القصر القديم الملعون الذي يحتجز داخله ٣ فنانين.

وانتهى مخرج العمل بلال العربي من تصوير 60 ٪ من مراحل تصوير المسلسل، الذي يتم تصويره على قدم وساق.

المسلسل يتكون من ١٠ حلقات، وتدور أحداثه الدرامية في إطار تشويقي ورعب وإثارة.

"ولهان" بطولة النجوم منذر رياحنة، محمد رضا، محمد نجاتي، ريم أحمد، حامد الشراب، إيمان رجائي، خالد محروس، بسنت النبراوي، وفاء السيد، شروق، مدير تصوير د. أحمد حسين، مهندس ديكور سامح بدر، إشراف عام محمد أبو العلا، سيناريو وحوار ورشة Big pen، وإخراج بلال العربي، وإنتاج شركة جولدن xyz جروب للإنتاج الفني والتوزيع.