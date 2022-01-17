إصابة الفنانة بسمة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت الفنانة بسمة، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت بسمة صورة يظهر فيها نتيجة المسحة، وعلقت: " قدر الله وماشاء فعل، الحمدلله على كل شيء، ياريت الناس كلها تخلي بالها لأن العدوى دلوقتي في الهوا".

من ناحية أخرى تشارك بسمة في بطولة حكاية "اللي ما يشتري يتفرج" ضمن حكايات الجزء الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك".

ويشارك في بطولة المسلسل: إيهاب فهمي، محمد علي رزق، هبة عبدالغني، ندى عادل، وعدد من الوجوه الشابة، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.