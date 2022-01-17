شكرا لقرائتكم خبر عن فركش تصوير فيلم "شمس" لـ عمرو عبد الجليل وخالد الصاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى صناع فيلم "شمس" من بطولة عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى من التصوير نهائيًا، وذلك بعد فترة تصوير استغرقت ما يقرب من 5 أسابيع، ويعتبر العمل هو أول تعاون يجمع بين عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني سينمائيا.

والفيلم مأخوذ عن رواية "شمس إمبابة" للكاتب طلال الطريفي تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي، تم تصوير أغلب الأحداث داخل الديكور الأساسي بڤيلا شعيب ثم ينتقل فريق العمل لإحدى الڤيلات بمنطقة شبرامنت، ويتم التصوير الخارجي بأحد شوارع ومناطق القاهرة و6 أكتوبر.

يذكر أن فيلم "شمس" من بطولة عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني وخالد الصاوي وهدى الأتربي ومحمد سليمان وعلاء مرسي، إخراج معوض إسماعيل ومعالجة درامية طلال الطريفي سيناريو فواز الخريشي ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي.



فركش تصوير فيلم شمس



كواليس فيلم شمس