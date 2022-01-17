شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 250 ألف دولار قيمة جوائز صناديق الدعم لـ أيام مهرجان مالمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن تجاوز مجموع قيمة جوائز صناديق الدعم أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما، أكثر من 250 ألف دولار وذلك بالتزامن مع تمديد الموعد النهائي لتقديم طلبات المشاركة في الصندوق ليصبح الموعد الجديد نهاية شهر يناير الجاري ذلك للمشروعات في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج.

ومن المقرر أن تقام النسخة الثامنة من أيام مالمو لصناعة السينما على هامش الدورة الثانية عشر من المهرجان خلال الفترة بين 4 و8 مايو المقبل، حيث تستقبل خلالها مدينة مالمو صناع عدد من مشروعات الأفلام العربية قيد الإنجاز لخوض مجموعة من البرامج الاحترافية والتنافس على جوائز برنامج دعم الأفلام

وفي الحديث عن تمديد موعد التقدم قال مؤسس ورئيس المهرجان محمد قبلاوي: "في ظل تحديات الموجة الجديدة من جائحة كورونا وصلتنا رسائل من صناع أفلام تعرضت مشروعاتهم لبعض التأجيلات الاضطرارية، فوجدت إدارة المهرجان أن تمديد فترة استقبال الطلبات سيمنح الفرصة للمزيد من المشروعات الجادة والمتميزة للمشاركة في أيام مالمو لصناعة السينما"

هذا ويعتبر مهرجان مالمو المهرجان السينمائي العربي الأكبر والأكثر شهرة في أوروبا، حيث قطع منذ تأسيسه عام 2011 خطوات واسعة نحو تشكيل إطلالة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية العربية، وإدارة حوارات بناءة تهم الجمهور والمختصين بحكم موقع المهرجان في السويد التي تضم العديد من الثقافات المتنوعة والمتعايشة على أرضها، لتصبح وظيفة المهرجان بناء الجسور بين تلك الثقافات اعتمادًا على الفيلم بصفته لغة بصرية عالمية، قادرة على محاكاة البعد الإنساني على تنوعه