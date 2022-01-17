شكرا لقرائتكم خبر عن رابح صقر يعلن عن موعد طرح ألبومه الجديد "رابح 2022" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم السعودى رابح صقر، عن موعد طرح ألبومه الجديد، ونشر عبر حسابه على تويتر، صورة بوستر الألبوم وكتب:" رابح 2022 يوم 2 فبراير"، وأعرب جمهوره عن سعادتهم لقرب طرح ألبومه الجديد.



رابح صقر

وكان رابح صقر طلب من جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل لخضوعه لعملية قسطرة في القلب للمرة الثانية، وكتب رابح صقر، وقتها عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "أسعد الله صباحكم بكل خير أولاً أشكر كل من سأل عنى وعن صحتى واحد واحد والله يديم عليكم الصحة، أحتاج دعاءكم الله لا يحرمني منكم هاليومين عندي فحوصات وعملية قسطرة ثانية الله لا يوريكم مكروه".

وخضع رابح صقر، لعملية قسطرة فى القلب من قبل ما جعله يعتذر عن حفلاته الغنائية الفترة الحالية بسبب حالته الصحية، وكتب رابح صقر عبر حسابه على تويتر، قائلا: "جمهوري الحبيب أعتذر عن الحفلات العامة خلال هذه الفترة وذلك لإجرائي عملية قسطرة في القلب تكللت بالنجاح ولله الحمد شكرًا لكل من سأل عني ولاتنسوني من دعائكم الله لايوريكم مكروه في من تحبون، أحبكم مشتاق لكم".

وكان المطرب رابح صقر حرص على مغازلة جمهوره بأغنية باللهجة المصرية، ضمن أغانى ألبومه الأخير "مرحبا"، ولاقت بالفعل الأغنية نجاحا كبيرا، وهى تحمل عنوان "أخبار إيه"، لحنها رامى جمال، توزيع مدحت خميس، كلمات الشاعر عمرو المصرى.

وضم ألبوم "مرحبا" للنجم رابح صقر 24 أغنية، استخدم خلالها العديد من الأفكار الجديدة والمختلفة من حيث الكلمات والألحان، ويتعاون مع الملحنين محمد غازى وسهم وغيرهم، كما أن رابح صقر قام بتلحين بعضها لنفسه.

أغنية "مرحبا" وهى الأغنية الرئيسية التى تحمل اسم الألبوم، من ألحان سهم، وتوزيع مدحت خميس، كما أن رابح يتعاون مع عدد من الشعراء منهم، عبد الله بو راس وقوس.