شكرا لقرائتكم خبر عن أميتاب باتشان يعلن العودة للعمل مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية: "ملقحين وملثمين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أسطورة السينما الهندية أميتاب باتشان متابعيه وجمهوره بصورة له يستعرض فيها التزامه بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا من ارتداء الكمامة الطبية والتعقيم الجيد.

وعلق أميتاب باتشان على الصورة التي نشرها عبر حسابه على تويتر، وظهر فيها يرتدى كمامة طبية، قائلاً: "العودة الى العمل.. ملثمين معقمين.. ملقحين".



اميتابتشان على انستجرام

ودائما ما يحرص أسطورة السينما الهندية أميتاب باتشان، على مشاركة متابعيه وجمهوره في جميع أنحاء العالم، بصورة له أثناء مروره داخل جهاز الوقاية والعناية والتطهير وهو يرتدي القناع الواقى، لمطالبة الجميع بالالتزام بتعليمات الوقاية والمرور داخل تلك الأجهزة من حين لآخر لعدم الإصابة بفيروس كورونا.



اميتاب باتشان

ونشر أميتاب باتشان صورته عبر حساباته المختلفة بمنصات السوشيال ميديا، وكتب: "هذا هو الطريق الذي يجب أن نتبعه جميعاً، معقمين خلال هذا الجهاز".

وكشف باتشان منذ فترة عن آخر غرائب معجبيه، حيث التقى بمعجب به قام بطلاء سيارته بالكامل بأشهر مقولات نجم بوليوود فى أفلامه، إضافة إلى قميصه مزين بأسماء أفلام، فيما قام أميتاب باتشان بالتوقيع على السيارة قبل قيادة الرجل لها.

وشارك أميتاب باتشان جمهوره ومتابعيه، بصور مع الرجل وسيارته، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "قام بطلاء سيارته بالكامل بحوارات من أفلامى.. وقميصه به كل أسماء أفلامى.. عندما تفتح باب السيارة يبدأ نظام الصوت بتشغيل حواراتى.. هذا ببساطة مذهل جدًا".