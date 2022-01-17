شكرا لقرائتكم خبر عن الجميلة صاحبة الواجب.. أول ذكرى ميلاد لـ دلال عبد العزيز بعد الرحيل..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الاثنين، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، حيث إنها من مواليد 17 يناير 1960، والتى رحلت عن عالمنا يوم 7 أغسطس الماضى، متأثرة بفيروس كورونا. وكان هناك جنازة مهيبة حضرها نجوم الفن من جميع الأجيال لتوديع دلال عبد العزيز إلى مثواها الأخير، وزحام شديد من قبل محبيها وأقاربها ومشاهير الفن.

من مواليد 17 يناير 1960 بمحافظة الشرقية.

تخرجت في كلية الزراعة من جامعة الزقازيق.

اكتشفها المخرج نور الدمرداش وقدمها بمسلسل "بنت الأيام" 1977.

عملت بعدها مع ثلاثي أضواء المسرح في مسرحية "أهلاً يا دكتور" 1980.

"أهلاً يا دكتور" كانت بداية معرفتها بحبيب عمرها سمير غانم حتى تزوجا 1984.

أنجبا ابنتهما الكبرى "دنيا" 1 يناير 1985 و"إيمي" 31 مارس 1987.

من أبرز أفلامها: "حادي بادي، المخبر، الانتقام، آسف على الإزعاج، يارب ولد".

أصيبت بكورونا فى 2021 وفارقت عالمنا وهي لا تعلم بخبر وفاة زوجها سمير غانم يوم 20 مايو الماضي.



